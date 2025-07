Lisandro Aguiar: “Hipólito Yrigoyen generó una democracia con contenido social “

En la plaza que lleva el nombre del histórico líder radical, ubicada en el barrio Ciudad de Nieva, se conmemoró los 92 años del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, acto del cual participaron los ediles capitalinos: Lisandro Aguiar, María Galán, Gastón Millón, Leandro Giubergia, Blanca Ontiveros, Néstor Barrios, Mario Lobo y el secretario parlamentario, Jorge Beller, quienes junto al Intendente de la Ciudad, Raúl Jorge, más funcionarios provinciales, municipales y vecinos del sector.

Sobre esta recordación, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó: “Cada 3 de julio nos encontramos a recordar la figura del dos veces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, en el día de su fallecimiento. Puntualmente reconocer su obra a través de los años, lo que significó para la República Argentina, su conducta democrática que permitió la instauración del sufragio universal y secreto, pero también su actitud hacia los que menos tenían en la causa de los desposeídos, la idea de generar desarrollo social, una democracia con contenido social que fue lo que caracterizó su presidencia “.

Más adelante, Lisandro Aguiar añadió: “En estos momentos donde se necesita tanto de la solidaridad del pueblo argentino, donde se debe seguir con la austeridad democrática, el contenido social en el sistema democrático y, por supuesto, reflejarlos en la figura como Hipólito Yrigoyen “.

Por su parte, el Concejal Gastón Millón señalo: “Es nuestro primer presidente electo por el voto popular, quien impulsó la Unión Cívica Radical y, sobre todo, sostuvo en alto los principios de la defensa de lo nacional, más allá de la creación de YPF que se vendió, se compró, se volvió a hacer, entendiendo de hay puntos fundamentales como la soberanía energética que no pueden negociarse, nunca estuvimos de acuerdo los radicales con la privatización original de YPF. Lo que podemos decir que los valores y los principios no se negocian. Como decía Alem, que se rompa pero que no se doble, es decir hoy dicen una cosa y mañana hacen otra, y ese es uno de sus grandes legados “

“Los principios de la Unión Cívica Radical -continuó Millón- después sostenidos por Yrigoyen, son los que nosotros debemos enarbolar, no tenemos que ceder porque si bien en la actualidad el país cambia, las ciudades cambian, los principios no deben cambiar, hay que sostenerlos con esas banderas que nunca deben ser bajadas”.

Por último, el concejal Leandro Giubergia, se refirió al legado de Yrigoyen en términos de fortalecimiento democrático: “Creo que en eso tenemos que tomar sobre todo lo que son las banderas, los principios, lo que significó también los gobiernos de los cuales participó Yrigoyen, tomar eso como ejemplo. Hay muchas cosas hoy, en lo que es la realidad cotidiana Argentina, donde estamos viviendo un momento de mucha crispación, de mucho desencuentro, y creo que nosotros tenemos que empezar a zanjar esas grietas, entender que somos argentinos y que tenemos que hacer las cosas de otra manera, eso es parte del legado que nos dejó Hipólito Yrigoyen”. Y continuó: “Tenemos que tener sobre todo un combate feroz contra la corrupción y lo que son los designios de aquellos que quieren adueñarse del poder y eliminar cualquier tipo de oposición, porque al fin y al cabo la democracia se trata de eso: de las diferentes ideas, pensamientos, de los diferentes partidos políticos, así que creo que tenemos que recordar a quien fuera un gran hombre y el camino que marcó, sobre todo para el radicalismo”, concluyó.