Gestión. Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

A la fecha, se brindó respuesta al 60% de los expedientes tramitados.

Bajo la premisa de recepcionar y brindar soluciones a los reclamos por cobro de aranceles diferenciados y otras incidencias, desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el área de Asesoría Letrada se viene trabajando a través de la Resolución 378 para el Procedimiento de Incidencias y reclamos para los afiliados de la obra social, el cual se puso en marcha en el año 2024.

El informe de Incidencias da cuenta que del total de 537 expedientes en tramitación por reclamos e incidencias un 60% se encuentra resuelto. Además, 156 fueron expedientes digitales mientras se efectuaron 179 apercibimientos, 51 suspensiones, 85 expedientes de exoneración y 3 exclusiones definitivas del padrón de prestadores médicos.

Al respecto, la Jefe de Asesoría Letrada, Iris Rosales, indicó que la premisa del directorio del ISJ se basa en el correcto funcionamiento del procedimiento de incidencias y reclamos, para lo cual se trabaja brindando respuesta a las notas presentadas por los afiliados por cobros indebidos u otro tipo de inconvenientes con los prestadores médicos, respetando la legalidad como la legitimidad de todo el proceso desde el ingreso de la nota.

En esa misma línea, sostuvo que a la fecha todas las sanciones emitidas desde el ISJ no tuvieron revés judicial, lo cual marca a las claras el funcionamiento correcto del procedimiento.

Para iniciar el procedimiento solamente basta con la presentación de la nota en casa central, o en algunas de las delegaciones de la obra social respecto a algún cobro indebido u otro reclamo. También se puede realizar a través de la credencial digital con el botón de reclamos, donde se detalla la circunstancia y el profesional involucrado, y podría agregar como elemento de prueba algún recibo o comprobante del pago realizado, a partir del cual se comienza el proceso de investigación con los informes y elementos necesarios para arribar a una resolución de la incidencia o reclamo.