Asistencia Directa. Familias de tres localidades recibirán unidades alimentarias

Jujuy
Desde este 14 de agosto, se realizará la entrega en San Francisco, Santa Ana y Valle Colorado.

El Ministerio de Desarrollo Humano, de Jujuy mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde este jueves 14 de agosto, se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa”, a familias de las localidades de San Francisco, Santa Ana y Valle Colorado.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) y autoridades de las comisiones municipales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Jueves 14 y lunes18 de agosto:

Lunes 18 de agosto:

Martes 19 de agosto:

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

