Documentación. Sadir entregó 70 escrituras a familias de Capital, Lozano y Guerrero

El gobernador Carlos Sadir y el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, encabezaron el acto de entrega de 70 escrituras tramitadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat a favor de familias beneficiarias de distintos barrios de Capital y localidades de Guerrero y Lozano.

Los beneficiados pertenecen a barrios de San Salvador de Jujuy, como Mariano Moreno, San Cayetano, San Francisco de Asís, Coronel Arias, Alto Gorriti, El Chingo, Punta Diamante, Belgrano, Bajo La Viña, Los Perales, 13 de Julio, 8 de Marzo, El Mirador, Éxodo Jujeño y Alto Comedero (B1 al B6), además de las localidades de Guerrero y Lozano.

Sadir felicitó a los vecinos y ponderó que con este acto “lo que buscamos es la regularización, porque esto significa derechos”.

“Estos son derechos que tienen ustedes a acceder a la escritura que corresponde a cada uno de sus lotes”, apuntó.

Recordó que en este año ya llevan más de 100 escrituras entregadas, con familias beneficiadas de La Quiaca, Humahuaca, Santa Clara, Perico y San Pedro, entre otras localidades, y garantizó que “seguiremos trabajando fuerte por más escrituraciones”.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Raúl Cazón, destacó que esta es una etapa más de los trámites de escrituración que “tenemos por una cantidad de miles en la provincia y que ya están llegando hacia el final”.

El acto, realizado en la playa de estacionamiento de Casa de Gobierno, contó con la presencia de funcionarios provinciales, el intendente de Yala, Santiago Tizón; el titular del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar; la escribana de Gobierno y familias beneficiarias, en una acción que reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy con la regularización dominial en todo el territorio.