Educación. Jornada de Promoción de la salud y el autocuidado en el ámbito escolar de Abra Pampa

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo, continúa con el Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar.

En esta oportunidad, el 11 de agosto pasado, un equipo multidisciplinario llevó a cabo capacitaciones sobre Socorrismo Básico, Alimentación Saludable y Salud Bucal en la ciudad de Abra Pampa.

La jornada se desarrolló en instalaciones de la Escuela de Frontera N° 7 y contó con la participación de directivos de 44 instituciones educativas de Región VII, muchas de las cuales se ubican en localidades alejadas de la Puna.

El primer momento comprendió el proyecto de Salud Bucal, donde se abordaron temas como, anatomía y fisiología del diente, diferentes denticiones, cronología eruptiva, importancia de la dentición temporaria, enfermedades y técnica correcta del cepillado dental.

A continuación, Alimentación Saludable capacitó sobre las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) y abordó entre varios temas, los grupos alimenticios, su distribución diaria, etiquetado nutricional y revalorización de la soberanía alimentaria.

El último momento quedó a cargo del proyecto de Socorrismo Básico, con el abordaje de técnicas de prevención de incidentes en el ámbito escolar, Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), desobstrucción de las vías aéreas y procedimientos ante convulsiones, hemorragias, quemaduras y fracturas.

Durante el cierre, se hizo hincapié en la importancia de reforzar los hábitos de autocuidado e higiene personal que implican el lavado de manos y dientes, la alimentación saludable y consciente, la importancia de la hidratación, como así también un mapa de riesgo y el protocolo de acción ante los incidentes que se pueden producir en la institución escolar.

La supervisora zonal de Región VII, Carmen Rosa Albornoz, agradeció el compromiso del equipo técnico de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables que participó de la jornada educativa, encabezado por Esteban Soto, Victoria Yarade, Marcos Manuel Álvarez y Mariana Vacaflor.