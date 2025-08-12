El Parque Botánico capacitó a representantes de San Pedro para la creación de una reserva natural

Con el objetivo de acompañar y facilitar la creación de un nuevo pulmón verde en la ciudad de San Pedro, el equipo técnico del Parque Botánico “Barón Schuel” de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó una jornada de capacitación en conservación de reservas naturales a una delegación de la “Perla del Ramal”. El proyecto apunta a desarrollar un espacio de tres kilómetros en la zona de “Tierra Brava”.

La actividad comenzó en la sala de conferencias del Parque Botánico —dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente— con una exposición teórica a cargo del ingeniero agrónomo Joaquín Ricardo, junto a la directora Marcela Gaspar. La jornada concluyó en el “mangrullo” de la reserva natural del barrio Los Perales, donde los asistentes pudieron recorrer y observar en el terreno las prácticas de conservación.

Marcela Gaspar destacó que “la Municipalidad de San Pedro se encuentra en un proceso de creación de una reserva natural en su jurisdicción; por ello nos solicitaron colaboración. Desde nuestra experiencia de 38 años en creación, conservación y mejoras del Parque Botánico, nos propusimos brindarles herramientas y conocimientos para que puedan concretar este anhelado espacio”.

La capacitación, explicó, tuvo una duración de todo el día e incluyó una parte teórica y un taller práctico en el que los visitantes conocieron cartelería, maquetas y senderos; verificaron tareas de mantenimiento, poda y gestión de residuos, y visitaron las celdas de compostaje del Parque.

Por su parte, Margarita Álvarez, quien encabezó la delegación de San Pedro, señaló que “desde la Dirección de Turismo surgió la necesidad de contar con un espacio natural para disfrutar y preservar las especies de nuestra región. La decisión de crear esta reserva en ‘Tierra Brava’ responde a la intención de sumar un área interpretativa de tres kilómetros, destinada a la educación ambiental y al turismo sustentable. Para ello necesitamos capacitación y encontramos en la Municipalidad de San Salvador y en Marcela Gaspar una predisposición total desde el primer momento”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/h_upF3yNQGc