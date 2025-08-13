Ascensos y reconocimientos en la Policía de Jujuy

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de ascenso al grado superior inmediato del personal de la Policía de Jujuy, oportunidad en la cual también hizo entrega de reconocimientos a quienes cumplieron 25 años de servicio en la institución.

En la oportunidad, el mandatario anunció que impartió precisas instrucciones a todas las áreas de gobierno para que “a partir de ahora, los ascensos se hagan efectivos cada 1 de enero y cada nuevo cargo y sus beneficios se perciban desde el inicio del próximo año”.

Por otra parte, recalcó que se encuentra bajo evaluación la posibilidad de que “de manera totalmente voluntaria, quienes deseen continuar en servicio más allá de la edad establecida por ley, puedan hacerlo, como ya sucede en otras áreas de gobierno”.

“Es un verdadero orgullo compartir este reconocimiento al personal policial que nos cuida a los jujeños y presta invaluables servicios a la comunidad”, enfatizó Sadir en relación a los ascensos e invitó a “redoblar esfuerzos”, acorde al “enorme valor de nuestra fuerza”.

Acompañaron al gobernador, el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el jefe de Policía, Conrado Milton Sánchez; y el subjefe de la institución, Joaquín Carrillo; entre otras autoridades, funcionarios y cuadros policiales.