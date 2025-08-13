Noticias de Jujuy

Asistencia Directa. Se entregarán unidades alimentarias en Pampichuela, Valle Grande y Caspalá

Jujuy
Se entregarán unidades alimentarias en Pampichuela, Valle Grande y Caspalá

El operativo iniciará el próximo 18 de agosto.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el lunes 18 de agosto, se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa”, a familias de las localidades de Pampichuela, Valle Grande y Caspalá.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) y autoridades de las comisiones municipales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

También podría interesarte
Jujuy

Continúa el proceso de designación en el Comité Provincial para la Prevención de la…

Jujuy

Ascensos y reconocimientos en la Policía de Jujuy

Jujuy

Nuevas reuniones por paritarias junto a diferentes gremios

Jujuy

Feria del Libro. Más de 200 docentes en el conversatorio «El liderazgo educativo»

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.