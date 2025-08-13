Continúa el proceso de designación en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

En el salón Manuel Padilla, la comisión de Derechos Humanos, avanzó en las instancias para designar al miembro representante de las organizaciones de Derechos Humanos en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Luego de la reunión, la legisladora Agustina Guzmán, presidenta de la Comisión comentó que, en este momento hemos analizado a las dos postulantes que se presentaron. Ahora se abre un plazo de 15 días para la publicación de sus nombres, período en el que podrán recibir impugnaciones o no, explicó.

Finalizado este plazo, se llevará a cabo una audiencia pública para recibir a las candidatas y continuar con el proceso, a fin de determinar si habrá dictamen para ambas o para una sola de ellas.

Por último, Guzmán comentó que la agenda de trabajo de la Comisión está enfocada principalmente en esta designación, por la urgencia de contar con una representante de la Organizaciones de Derechos Humanos en el Comité.