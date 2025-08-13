Feria del Libro. Más de 200 docentes en el conversatorio «El liderazgo educativo»

La reconocida especialista Claudia Romero estuvo a cargo de la propuesta.

En el sexto día de la Feria del Libro de Jujuy, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de Evaluación Institucional, reunió a 230 docentes en el conversatorio “El liderazgo educativo”, a cargo de la reconocida especialista Claudia Romero.

La propuesta se enmarcó en el concurso de antecedentes y oposición para vicedirectores de 1° y 2° categoría de escuelas secundarias orientadas, y estuvo destinada a los docentes que cursan la actualización “Liderazgo y Gestión: herramientas para la construcción del rol directivo en la Escuela Secundaria”.

La cita tuvo lugar en el salón Auditórium “Dr. Rafael H. Reyes” del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, donde la directora provincial de Evaluación Institucional, Sara Salum, dio la bienvenida transmitiendo también el saludo de la ministra de Educación, Miriam Serrano.

“Agradezco la presencia y el compromiso con la formación continua para seguir construyendo una educación de calidad, con líderes preparados para los desafíos que se presenten”, expresó Salum.

Romero, doctora en Educación y “jujeña por adopción”, celebró su regreso a la provincia que considera parte de su historia personal. “Estoy feliz de estar acá, y más para hablar sobre educación, liderazgo y gestión, que son temas que me apasionan”, sostuvo.

Durante el encuentro, Romero puso el foco en el liderazgo del proyecto escolar, resaltando la importancia de educar con confianza, fortalecer los lazos entre los miembros de la institución y transmitir a los estudiantes una visión positiva sobre el futuro.

La jornada participativa permitió a los docentes compartir experiencias, realizar preguntas y aportar miradas desde sus propias realidades. El cierre tuvo un momento cercano y distendido, con firma de ejemplares de libros, fotos y charlas informales. Los asistentes coincidieron en que se llevaban herramientas valiosas, una nueva perspectiva y renovadas ganas de seguir formándose para liderar instituciones educativas del nivel secundario.

Acompañaron el evento el director de Educación Secundaria, Pablo Campos; integrantes de la Sala Secundaria de la Junta Provincial de Calificación Docente, miembros del jurado del concurso e invitados especiales.