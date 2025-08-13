Inclusión. Acceso gratuito para personas con discapacidad en la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes

La inscripción estará abierta hasta el 18 de septiembre, o hasta completar el cupo.

En cumplimiento de la legislación vigente y del compromiso del Estado Provincial con la inclusión y la igualdad de oportunidades, el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) y el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy garantizarán el acceso gratuito a las personas con discapacidad para participar de la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto.

Esta disposición responde a la obligación de asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a participar en la vida cultural, recreativa y comunitaria, eliminando barreras y promoviendo entornos inclusivos.

Para hacer efectivo el acceso, las personas con discapacidad deberán registrarse previamente en la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano. La inscripción estará abierta hasta el 18 de septiembre, o hasta completar el cupo, y podrá realizarse:

El acceso a la cultura y la recreación es un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Estado provincial reafirma su responsabilidad de garantizarlo de manera efectiva y sin discriminación.