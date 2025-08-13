La Comisión de Finanzas dio despacho favorable a la Cuenta de Inversión de la Provincia de Jujuy

En Salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Finanzas presidida por el Dip. Guido Luna, dio despacho favorable a la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, documento mediante el cual el Poder Ejecutivo rinde cuentas ante la Legislatura conforme lo establece la Constitución Provincial.

Dicha cuenta ofrece información precisa y actualizada sobre la gestión de los recursos públicos y constituye una herramienta clave para el análisis del desempeño gubernamental.

Recientemente fue remitida a la Auditoría General de la Provincia, con devolución de dictamen favorable a las cuentas públicas. De esta manera, la Comisión de Finanzas trató su firma y despacho para su tratamiento en el Recinto en Sesión Plenaria.

Al respecto, Guido Luna, presidente de la Comisión de Finanzas, destacó el cumplimiento del despacho y sostuvo que El Poder Ejecutivo es muy celoso de esta manda Constitucional, por eso ejecutamos este tratamiento, cerró.