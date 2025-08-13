Medida en favor de un consumidor. Defensa del Consumidor ordenó la entrega inmediata de un termotanque a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad

La directora de Defensa del Consumidor, Lis Calizaya, dictó una medida preventiva en favor de un consumidor de 80 años, con enfermedades crónicas, quien adquirió un termotanque en un reconocido local céntrico de la ciudad que presentó fallas a los pocos días.

Calizaya explicó que, ante la falta de una respuesta inmediata por parte de la empresa, desde Defensa del Consumidor se ordenó la entrega de un equipo sustituto, con instalación incluida, en un plazo máximo de 48 horas.

“La disposición se adoptó antes de iniciar el procedimiento administrativo, considerando la situación de vulnerabilidad y desventaja del consumidor, tanto por su edad y estado de salud como por el actual contexto invernal, que agrava la necesidad de contar con agua caliente”, señaló.

La funcionaria destacó que la medida fue cumplida por la empresa, que entregó el nuevo termotanque mientras se realizan las reparaciones del producto original.

Por último, recordó que en casos de asimetría entre el consumidor y la empresa, el Estado interviene para proteger a la parte más débil, e instó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes cuando se vulneren sus derechos.

Contacto: 388 – 4447098 / 388 – 4447110 (solo mensajes)