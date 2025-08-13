Música para CREER: Un concierto que inspira a creer en la educación

El Ministerio de Educación mediante la Secretaría de Políticas Socioeducativas, a través del Programa Coros y Orquestas, propició un espacio para la interacción con diversas experiencias musicales.
Stands sensoriales creativos pusieron en movimiento a más de 300 personas que asistieron al evento disfrutando de una excelente tarde para celebrar la música.
Con mucho entusiasmo participaron, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, la Fundación Sentir y familias enteras que se unieron en este encuentro.
Todos vibraron al ritmo de un topamiento de batucadas y bandas escolares en vivo, culminando en un cierre espectacular con una gran orquesta de más de 150 estudiantes, todos ellos parte del programa, provenientes de las 10 sedes del interior y de capital que hicieron latir los corazones de todos los presentes.
Acompañaron la jornada autoridades ministeriales, encabezadas por el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón; junto al director de Nivel Secundario, Pablo Campos; las directoras de Nivel Inicial, Carolina Lui Saravia, y de Nivel Primario, Griselda Arancibia; la asesora pedagógica ministerial, Alejandra Maccagno; el coordinador general de Modalidades, Gabriel Ruiz; la directora de Bienestar Estudiantil, Carla Galián; el responsable de Educación No Formal, Bruno Cabrera; y el responsable del Programa Coros y Orquestas Daniel Uzqueda.
Niños y jóvenes talentosos se adueñaron del escenario, interactuando con el público e interpretando con soltura géneros como el freestyle, la cumbia y el cuarteto, en una tarde donde la música fue el verdadero punto de encuentro.
Música para Creer que sí es posible, que la Educación es el punto de encuentro para todos.
