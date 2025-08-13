Noticias de Jujuy

Nuevas reuniones por paritarias junto a diferentes gremios

Dando continuidad a las negociaciones con los gremios, se llevaron a cabo nuevas reuniones por paritarias. En este marco, se dialogó con miembros de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y del Sindicato que representa a obreros y empleados de Minoridad y Familia (SOEMFA), seguido de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

En líneas generales y como puntos comunes a los diferentes sindicatos, el ofrecimiento realizado por el Gobierno de la Provincia consiste en un incremento salarial del 3%, a otorgarse el 1,5% en agosto y el 1,5% en septiembre. Por otro lado, se modifica la escala salarial y se incorpora al básico el Código 1525 -que es remunerativo no bonificable-, respetando la correspondiente piramidación y a abonarse en cinco cuotas. Además, se crea un reconocimiento de adicional por año de antigüedad a aplicarse en agosto, que varía de acuerdo a los diferentes tramos, como ser de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y de 20 a 35 años de antigüedad. Luego, a aquellos trabajadores que asisten a personas en el Ministerio de Desarrollo -como en el caso de SOEMFA-, se les otorgará un adicional no bonificable. Por su parte, con ATSA y UPCN se está trabajando con el pase a contrato de algunos capacitadores.

Asimismo, las asignaciones familiares seguirán respetando el incremento salarial propuesto. Respecto al piso, éste será de 680.000 pesos en agosto y de 700.000 pesos en septiembre. Paralelamente, se avanza con la recategorización de aproximadamente 10.747 agentes de planta permanente, dispuesta hasta en dos categorías.

Seguimos uniendo esfuerzos y trabajando con responsabilidad, con el fin de alcanzar acuerdos que promuevan una sociedad más equitativa.

