Prestaciones. El ISJ invita al Taller Yo Me Conecto en San Pedro

Está destinado a personas mayores para el uso de herramientas digitales.

Con el objetivo de acercar las nuevas herramientas a personas mayores, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través del área de Promoción de la Salud informó el inicio del Taller Itinerante de Manejo de las Tecnologías «Yo me conecto», donde los afiliados podrán aprender a usar herramientas digitales como la credencial digital, botón de pago, redes sociales, reclamos online y mucho más.

El ciclo de talleres se realizará los días jueves 14, 21 y 28 de agosto de 9 a 11 horas en el Centro de Jubilados del Barrio 23 de Agosto de la ciudad de San Pedro, coordinado por Valeria Olivera y Guillermo Ávila de los equipos de Comunicación Institucional e Informática del ISJ.

Los interesados podrán inscribirse en el Centro de Jubilados o en la Delegación de San Pedro o comunicarse al 0810 777 72583 interno 175.