Agenda cultural. El Piquete: Se aproxima el Festival Provincial del Pescador

Noticias de Jujuy

Jujuy
El Piquete: Se aproxima el Festival Provincial del Pescador

Continúa la agenda cultural en toda la provincia. En ésta oportunidad se realizará el 20 de septiembre en el Club Defensores de Talleres el Festival Provincial del Pescador.

El clásico festival Provincia llega a su nueva edición con varias vivencias y experiencias en la práctica deportiva como también en la propuesta folclórica.

Para esta edición, el escenario mayor, recibirá la presencia de diversos artistas y exponentes de la cultura de toda la región.

