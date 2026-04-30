La Muni Vive Jujuy Básquet: jornada con el Centro Deportivo N° 1

En el marco del programa La Muni Vive Jujuy Básquet, se desarrolló una jornada junto a los chicos y chicas del Centro Deportivo N° 1, quienes pudieron vivir la experiencia de un partido con formato profesional, disfrutando de cada instancia del juego en un entorno organizado e integrador.

En las instalaciones de la Federación de Básquet de Jujuy, los participantes de las categorías Mini y U13 dieron inicio a este proyecto, que permite a los jugadores de los distintos Centros Deportivos Municipales competir con todas las características de un partido profesional: ingreso a vestuarios, charla técnica, arbitraje, uso del tablero de puntuación y, al finalizar, un recorrido por las instalaciones.

Sobre la iniciativa, el subdirector general de Deportes, Gustavo Caliva, explicó que el proyecto comenzó a principios de año y prevé la realización de diversos encuentros para que los participantes de los Centros Deportivos Municipales vivan una experiencia similar a la de los jugadores profesionales.

“Todos los chicos tienen la posibilidad de ingresar a los vestuarios y luego salir a la cancha con música y presentación, como en una previa oficial para la entrada en calor. Estamos muy contentos y agradecidos con la Federación de Básquet por este convenio, y con el intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien impulsa el desarrollo del básquet en los distintos barrios de la ciudad”, destacó.

Seguidamente, el jefe de equipo de Jujuy Básquet, Oscar Vaquera, señaló que el proyecto “La Muni Vive Jujuy Básquet” fue presentado con el objetivo de que los chicos vivan un partido replicando las condiciones del nivel profesional .“Los jugadores ingresan a los vestuarios, reciben una charla técnica acorde a su categoría y luego salen a la cancha con una presentación oficial. Los encuentros se disputan con árbitro y tablero reglamentario. Además, incluimos un recorrido por las instalaciones de la Federación de Básquet. Siempre tenemos en cuenta la edad de los chicos y buscamos recrear la experiencia completa del juego profesional, desde su llegada hasta el final de la jornada”, explicó.

Por último, Eduardo Barraza señaló que los días sábados se desarrolla la Liga Municipal de Mini Básquet, con el objetivo de que los niños que participan en los centros deportivos y escuelas de formación puedan competir en un ámbito organizado. “Contamos con 11 equipos inscriptos y buscamos generar una motivación integradora que favorezca el desarrollo del deporte en los barrios. En esta primera etapa, los partidos se disputan en la punta del Parque San Martín”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ztXpAuzwFCc