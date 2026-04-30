Beneficios. El ISJ avanza en acuerdos de trabajo con Banco Macro para beneficiar a sus afiliados

El objetivo es contar con herramientas financieras accesibles y brindar a los afiliados mayores opciones de pago y previsibilidad en los costos.

Con el objetivo de ampliar beneficios disponibles para los afiliados de la obra social, autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) se reunieron con representantes del Banco Macro para avanzar en convenios que faciliten el pago en cuotas sin interés, tanto para adherentes voluntarios, como para todos los afiliados, en concepto de coseguros de prótesis, órtesis y medicamentos.

Asimismo, el convenio contempla la adhesión al débito automático y el pago con tarjeta de crédito para los adherentes voluntarios que deseen incorporarse a estas modalidades, ofreciendo así, mayores facilidades a la hora de abonar sus cuotas.

Del encuentro participaron el presidente del ISJ, David Arias, junto al vocal 1°, Ezequiel Vega. Por parte del Banco Macro estuvieron presentes Ignacio Cicerchia, líder de Banca Gobierno, y Jorge Cabrera, representante de la misma área.