GIRSU S.E. dio a conocer el balance correspondiente al primer trimestre del 2026, reflejando un notable avance en comparación al mismo periodo de 2025

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. presentó el balance correspondiente al primer trimestre del año 2026, evidenciando avances significativos en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia, en comparación con el mismo período del año anterior.

Durante estos primeros meses, además del flujo habitual de residuos provenientes de los municipios hacia las plantas operativas, se implementaron operativos especiales de gestión, entre ellos el operativo de Carnaval llevado a cabo en febrero. Estas acciones permitieron la recuperación de 639.019 kg de residuos reciclables secos, lo que representa un incremento del 43% respecto al primer trimestre del año anterior. Este resultado constituye un aporte concreto al fortalecimiento de la economía circular en Jujuy, promoviendo la valorización de materiales y la reducción del impacto ambiental.

En materia de residuos orgánicos, entre enero y marzo de 2026 se registró el ingreso de 478.100 kg, consolidando el trabajo que se desarrolla en el Centro Ambiental Jujuy. Allí, estos materiales son transformados en compost orgánico mejorado, contribuyendo a la producción sustentable y a la generación de insumos para la agricultura local.

GIRSU S.E. presenta un balance positivo en el primer trimestre de 2026

Estos avances son el resultado del compromiso sostenido de los equipos operativos y administrativos, así como de la articulación estratégica con municipios y cooperativas que integran el sistema GIRSU.

En este contexto, la reducción de residuos destinados a disposición final, junto con la recuperación de materiales reciclables y orgánicos, además de disminuir el impacto ambiental, genera nuevas oportunidades de empleo vinculadas al reciclaje. Por lo que resulta fundamental continuar promoviendo la separación de residuos en origen, tanto en los hogares como en los espacios de trabajo. Es allí donde comienza el circuito de producción sustentable que permite transformar los residuos en recursos, fortaleciendo así un modelo de desarrollo más eficiente, inclusivo y ambientalmente responsable.