Economía y producción. Jujuy brilló en los Premios Winexplorers al Vino Argentino 2026 y obtuvo tres distinciones nacionales

La provincia de Jujuy se posicionó destacadamente en los Premios Winexplorers al Vino Argentino 2026, al ser galardonada con tres importantes premios.

Jujuy brilló en la primera edición de los Premios Winexplorers al Vino Argentino 2026, realizada en el Hotel Alvear Icon de la ciudad de Buenos Aires, donde la provincia tuvo una destacada participación al obtener tres importantes reconocimientos entre más de 120 bodegas y emprendimientos de 12 provincias argentinas.

Los premios, impulsados por Nacho Gauna y Fabricio Portelli a través de Winexplorers —primer canal de streaming dedicado al vino y lifestyle en Argentina— distinguen la excelencia, innovación, sostenibilidad y liderazgo del vino nacional, contando además con el sello Marca País.

En este marco, Jujuy logró posicionarse entre las grandes referencias vitivinícolas del país al recibir los premios a Mejor Ruta del Vino, para la Quebrada de Humahuaca; Mejor Vino del NOA, para El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024; y Mejor Nuevo Emprendimiento, para Bodega Yanay.

Durante la gala, que incluyó premiación, propuestas gastronómicas, performances y transmisión en vivo, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó el crecimiento sostenido del sector vitivinícola jujeño y el posicionamiento alcanzado por la provincia en los mercados nacionales e internacionales.

“Estos premios reflejan el enorme trabajo que venimos realizando desde el Gobierno, a través de los ministerios de Producción y de Turismo, junto a nuestros productores, bodegueros y emprendedores. Jujuy tiene identidad, calidad y un enorme potencial enológico que hoy está siendo reconocido en todo el país”, expresó.

Además de los premios obtenidos, Jujuy alcanzó un total de nueve nominaciones, entre ellas Región Vitivinícola del Año para la Quebrada de Humahuaca, Región Vitivinícola Emergente para los Valles Templados, Mejor Vino del NOA para Cielo Arriba 2021 de Huichaira, Mejor Bodega Pequeña/Productor para Bodega El Bayeh y las nominaciones revelación para Ulises Fontana y Tomás Sampere.

“El desarrollo del vino jujeño forma parte de una estrategia productiva que apuesta al valor agregado, al turismo, al arraigo y a mostrar al país y al mundo todo lo que Jujuy es capaz de producir”, concluyó Abud.

Acompañaron al ministro en la actividad el secretario de Vitivinicultura, Rodrigo Corbalán, y la diputada provincial Patricia Ríos.