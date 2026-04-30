Inmuebles formalizó un convenio de prácticas profesionales con la UCASAL

A través de este programa de extensión universitaria, se genera el contexto para que los futuros graduados conozcan de cerca el ejercicio real de sus profesiones en el marco de una institución pública.

En el marco del programa de fortalecimiento académico y vinculación institucional, la Dirección Provincial de Inmuebles (DPI) formalizó un convenio de colaboración y prácticas profesionales con la Universidad Católica de Salta (UCASAL) sede Jujuy.

En el encuentro donde se concretó la firma, participaron el director de Inmuebles, Francisco Barrau; el delegado de la Universidad, Edgardo González de Prada; y la coordinadora académica de Carreras a Distancia, Edith Gareca.

Este acuerdo de prácticas está pensado específicamente para estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la labor del organismo, como Escribanía, Abogacía y Contador Público, entre otras. El objetivo es brindar un espacio de formación que complemente su trayecto teórico con la experiencia del día a día en nuestra repartición.

A través de este programa de extensión universitaria, se genera el contexto para que los futuros graduados conozcan de cerca el ejercicio real de sus profesiones. Estas prácticas buscan que los jóvenes adquieran experiencia directa en la administración pública, comprendiendo la importancia del compromiso técnico y ético en la gestión del Estado.

Con esta iniciativa, Inmuebles reafirma el compromiso de apoyar a los futuros profesionales de la provincia, abriendo las puertas de la institución para que el conocimiento académico se integre plenamente con la gestión.