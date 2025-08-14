Noticias de Jujuy

Articulación. Se fortalece la red de asistencia ante la violencia de género

Se fortalece la red de asistencia ante la violencia de género

La actualización de protocolos de actuación y la planificación de acciones conjuntas permiten optimizar la respuesta frente a casos de urgencia.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Cuidando Infancias, a cargo del refugio “Un Lugar de Esperanza”, con el fin de reforzar la red de asistencia y protección ante situaciones de violencia de género.

El encuentro tuvo como ejes la articulación interinstitucional, la actualización de protocolos de actuación y la planificación de acciones conjuntas que permitan optimizar la respuesta frente a casos de urgencia.

El objetivo central es garantizar que cada persona asistida reciba una atención cercana, segura y efectiva, con acompañamiento integral en el proceso de restitución de derechos.

El Consejo Provincial de Mujeres valoró especialmente el compromiso de Cecilia Laserre, cofundadora del refugio y referente de la Asociación, quien desde 2010 sostiene un espacio transitorio gratuito que funciona los 365 días del año, brindando protección a mujeres víctimas de violencias junto a sus grupos familiares.

Con esta reunión, el Gobierno de Jujuy a través del Consejo Provincial de Mujeres reafirma su compromiso de construcción de políticas públicas con perspectiva de género, sumando esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la contención y asistencia de quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género

Participaron del encuentro Leonardo Fernández, Director Provincial de Abordaje Integral Contra la Violencia de Género y Gabriela Salinas, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia.

