Articulación. Se fortalece la red de asistencia ante la violencia de género

La actualización de protocolos de actuación y la planificación de acciones conjuntas permiten optimizar la respuesta frente a casos de urgencia.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Cuidando Infancias, a cargo del refugio “Un Lugar de Esperanza”, con el fin de reforzar la red de asistencia y protección ante situaciones de violencia de género.

El encuentro tuvo como ejes la articulación interinstitucional, la actualización de protocolos de actuación y la planificación de acciones conjuntas que permitan optimizar la respuesta frente a casos de urgencia.

El objetivo central es garantizar que cada persona asistida reciba una atención cercana, segura y efectiva, con acompañamiento integral en el proceso de restitución de derechos.

El Consejo Provincial de Mujeres valoró especialmente el compromiso de Cecilia Laserre, cofundadora del refugio y referente de la Asociación, quien desde 2010 sostiene un espacio transitorio gratuito que funciona los 365 días del año, brindando protección a mujeres víctimas de violencias junto a sus grupos familiares.

Con esta reunión, el Gobierno de Jujuy a través del Consejo Provincial de Mujeres reafirma su compromiso de construcción de políticas públicas con perspectiva de género, sumando esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la contención y asistencia de quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género

Participaron del encuentro Leonardo Fernández, Director Provincial de Abordaje Integral Contra la Violencia de Género y Gabriela Salinas, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia.