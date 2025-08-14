Cultura. Nueva edición de «Danzando a la Pachamama»

Este viernes en la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune» de Alto Comedero se realizará la 8° edición de Danzando a la Pachamama.

En esta oportunidad, participarán más de 70 delegaciones de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán y Bolivia.

La profesora y organizadora del encuentro, Andrea Silvana Apaza comentó que el evento se realizará desde las 10 hasta las 21:30 horas.

“En esta oportunidad participarán aproximadamente 500 bailarines de diferentes ritmos entre K-Pop, Ritmo Fitness, Ritmo Kid Folk, entre otros”, detalló.

También mencionó que estarán presentes delegaciones de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

“Gracias al apoyo del Estado Provincial a través de Gestión de la Gobernación hemos logrado conseguir alojamiento para las delegaciones que vienen de afuera”, acotó.

Finalmente, invito a toda la comunidad en general a vivir un momento de culto ancestral mediante la danza.