La ONG Grooming Argentina brindó capacitación al personal del Poder Judicial

Por el convenio marco entre el gobierno de la Provincia y la ONG Grooming Argentina, se llevan adelante diferentes capacitaciones a instituciones de Jujuy.

En esta ocasión, el espacio de capacitación se realizó en Centro de Innovación y estuvo dirigido al personal del Poder Judicial.

La disertación estuvo a cargo de Alan Rosetti, coordinador general de Grooming Argentina, quien remarcó que “tenemos un fuerte compromiso con Jujuy” y detalló que en esta jornada “hablamos de grooming, de la violencia sexual en el entorno digital y abrimos diferentes espacios”.

En otro orden, el disertante agradeció el compromiso de todas las carteras del Hobierno de Jujuy con el delito del grooming ya que “es un problema que nos atañe a todos porque atraviesa de manera transversal. La idea es dejar una capacitación instalada en Jujuy para que nuestros niños y niñas se vean protegidos de esta problemática.

Cabe acotar, que ayer el personal auxiliar del ministerio de salud de Puesto Viejo recibió capacitación sobre la mencionada temática.