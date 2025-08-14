Llega una nueva edición de la Feria Medieval Jujuy

Con más de 90 stands, shows en vivo y gran despliegue artístico, la Feria Medieval Jujuy vuelve para hacer historia.

Reconocida como una de las más grandes de la Argentina, este encuentro invita a viajar al corazón de la Edad Media y la fantasía épica en una experiencia única para toda la familia.

El evento, que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de agosto en el complejo Ampuap del barrio Bajo La Viña de San Salvador, reunirá a recreadores históricos, artistas, artesanos y entusiastas de la época medieval en una experiencia inmersiva que incluirá combate medieval, música en vivo, espectáculos teatrales, desfiles de trajes, gastronomía temática, juegos y actividades interactivas para todas las edades.

Por primera vez se montará un gran escenario donde se desarrollará un amplio despliegue artístico, con la participación del Coro Kamay, el Dúo Mealla Agostini, la banda Steel Soul de Salta, Cerro Negro, el carismático Payaso Patatón, y desde Tucumán la agrupación Experimentando lo Celta, junto al grupo de danzas Apsara. La animación estará a cargo de Los Cuervos Mensajería Medieval, la musicalización será responsabilidad de Matías Vargas y el predio contará con la presencia itinerante de La Corte de los Locos, un grupo de clowns y malabaristas que recorrerá la feria llevando humor, color y destrezas circenses a cada rincón.

Además, contará con alrededor de 90 stands de artesanos, diseñadores, productores gastronómicos y creadores locales, generando oportunidades de visibilidad, venta y conexión con el público.

Los visitantes también podrán recorrer un gran mercado artesanal con productos inspirados en la Edad Media y la fantasía épica, disfrutar de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para la ocasión, y participar de torneos y demostraciones que recrean costumbres y destrezas de siglos pasados.

Las entradas se pueden conseguir en el acceso al predio. Se recomienda asistir con vestimenta temática para vivir la experiencia en su máxima expresión.

Más información en: Instagram @feriamedievaljujuy. Facebook Feria Medieval Jujuy.