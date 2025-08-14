Políticas públicas. Grooming: taller de prevención en el Secundario 42

Destinado a estudiantes de 1º a 3º año se realizó a fin de educar sobre los riesgos en las redes sociales y brindar herramientas de cuidado en el entorno digital.

El Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAI) y la ONG Grooming Argentina llevaron a cabo un taller de prevención y concientización en instalaciones del Secundario de Artes Nº 42 de Alto Comedero.

El mismo estuvo destinado a estudiantes de 1º a 3º año con el objetivo de educar sobre los riesgos en las redes y brindar herramientas para protegerse en el entorno digital.

Ángeles Cavarretta, de la Coordinación General de la Organización Grooming Argentina, indicó que “hoy tuvimos el placer de realizar esta jornada, una experiencia enriquecedora donde los chicos mostraron gran interés y participaron activamente en la charla.

Con esta actividad, no solo se busca llegar a los estudiantes sino involucrar a la familia en este proceso generando un impacto positivo en su entorno, ya que “estamos comprometidos y seguiremos trabajando en toda la provincia, capacitando y educando a jóvenes y adultos sobre este importante tema”, finalizó.

A su turno la directora de la institución, Gabriela Benavidez, agradeció al ministerio y expresó que «me siento muy contenta de poder participar en este espacio de prevención y concientización, agradezco a la ministra y al equipo de la DAI por brindarnos esta oportunidad. Considero fundamental que los chicos puedan trabajar con profesionales expertos en el tema, ya que es un problema que trasciende las aulas y requiere de una atención especial».

También indicó que desde el Colegio Secundario Nº 42, están comprometidos con esta problemática y se continuará trabajando a través de talleres destinado a los padres para que puedan entender cómo intervenir y cuidar a sus hijos en la era digital.