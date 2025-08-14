Potenciar Industria. Impulso a la industria jujeña: la Provincia extiende créditos con bonificación de tasas de interés

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, en alianza estratégica con el Banco Nación, anunció la extensión de la bonificación de tasas de interés para el sector productivo local. El acuerdo, formalizado a través de la segunda adenda del convenio, busca impulsar la inversión y el desarrollo industrial mediante la línea de financiamiento “Potenciar Industria Jujuy”.

El gobernador Carlos Sadir, junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, y el gerente zonal del Banco Nación, Walter Quispe, firmaron la prórroga de esta iniciativa que destina $4.000 millones para ser ejecutados hasta finales de año.

El programa ofrece condiciones de financiamiento competitivas, priorizando proyectos en los sectores de minería, Parques Industriales y la Zona Franca. No obstante, el ministro Abud aclaró que todas las empresas con planes de expansión o que enfrenten dificultades financieras podrán acceder al beneficio.

• Monto total disponible: $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos).

• Monto máximo por empresa: $200.000.000.

• Destinatarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) del sector económico.

• Tasa de interés:

o Tasa fija los primeros 36 meses.

o Luego TAMAR + 5 puntos el resto de la vida útil del crédito.

o Bonificación de hasta el 5% a cargo de la Provincia durante los primeros 24 meses.

• Modalidad: En pesos.

• Destino: Bienes de capital y capital de trabajo orientado a actividades productivas.

• Prioridad: Proyectos en Parques Industriales, Zona Franca y/o proveedores mineros.

• Amortización: Sistema Alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral, según flujo de fondos.

• Período de gracia: Hasta 6 meses exclusivamente para capital en inversiones. No se otorga para capital de trabajo.

Para solicitar el financiamiento, las empresas deben presentar sus proyectos ante el Ministerio de Producción, que brindará asesoramiento para garantizar la viabilidad antes de su presentación al Banco Nación.

Hasta la fecha, 19 empresas ya se beneficiaron con créditos que van desde los $100 a $300 millones, evidenciando el impacto positivo del programa en la economía regional.

Los interesados pueden obtener más información en las sucursales del Banco Nación o en las oficinas del Gobierno provincial.