Prestaciones. Destacan labor de la Delegación Córdoba del ISJ

Las acciones continuas buscan eficientizar la atención a residentes y a personas derivadas hacia centros de alta complejidad en esa provincia.

A fin de ampliar los beneficios y llevar soluciones para los afiliados, autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) visitaron la Delegación Córdoba.

En la ocasión, el Vocal I del ISJ, Diego Chacón, acompañado por la Gerente Administrativa, Cintia Vercellone, pusieron en funciones al nuevo delegado de esa dependencia, Octavio Mamaní, y abordaron junto al personal la implementación del nuevo procedimiento de digitalización del sistema para eficientizar la atención a los afiliados residentes en esa provincia y a los derivados por Casa central hacia centros de alta complejidad en esa jurisdicción.

En ese sentido se destaca que hasta el año 2010, dicha Delegación funcionaba a través de un convenio de reciprocidad con APROSS (obra social provincial de Córdoba), con un convenio por cápita como modelo de pago a los prestadores. A posterior ese convenio se dio de baja para brindar a afiliados la cobertura médica a través de la modalidad de Pago por Prestación.

A continuación, se detallan las funciones e incumbencias que se desarrollan:

Durante 2024 se realizaron 547 derivaciones para 317 derivados.

Negociación con clínicas y centros médicos para la realización de convenios para la atención de nuestros afiliados. En la actualidad la obra social cuenta con convenios con el Sanatorio Allende, Hospital Privado, Sanatorio Aconcagua, Instituto Zunino de Radioterapia, Instituto de Oftalmologia Cordoba (IOC), Instituto de Microcirugía Ocular Córdoba (IMOC).

Afiliados residentes o estudiantes: se garantiza la cobertura de las prestaciones de salud en las clínicas y sanatorios con convenio. Junto con ello, se evalúa y autoriza cada prestación según código y módulo establecido por el ISJ. Cabe señalar que en este momento, son 220 afiliados residentes en toda la provincia de Córdoba y 1850 afiliados estudiantes.

Vuelos sanitarios: para ello se trabaja en coordinación de disponibilidad de camas con centros médicos de alta complejidad, gestión del traslado aéreo desde la ciudad de origen, coordinación con profesional derivador para determinar las condiciones de viaje. Esta actividad, por su misma naturaleza urgente, implica una disponibilidad permanente más allá de mi horario laboral. Durante 2024 se realizaron cinco vuelos sanitarios.

En cuanto a facturación se trabaja para la implementación para modernizar el actual sistema de facturación (proceso de digitalización)

Afiliados geriatrizados: se generan los expedientes para el desarrollo del circuito administrativo, se trabaja en la garantía de la cobertura, se auditan las prestaciones médicas y la medicación.

Odontología: en relación a esa cobertura el ISJ celebró convenios con profesionales y se audita las prestaciones según el nomenclador de la Obra Social.

Cabe mencionar que la atención presencial al público en la Delegación Córdoba se realiza de lunes a viernes de 7.30 a 18.30 horas, y dicha dependencia se encuentra ubicada en Acceso Colón 501, esquina Jujuy, de la capital cordobesa.