Se conformó el jurado del Salón Provincial de Artes Visuales 2025

Tres referentes del arte regional evaluarán las obras que competirán en pintura, fotografía y grabado, con más de 10 millones de pesos en premios.

La Secretaría de Cultura anuncia oficialmente a los integrantes del jurado que tendrán la responsabilidad de seleccionar y premiar las obras de la 6.ª edición del Salón Provincial de Artes Visuales, que este año reconocerá la excelencia en pintura, fotografía y grabado, con más de 10 millones de pesos en premios.

El jurado estará conformado por tres destacadas personalidades del arte y la cultura: Gabriela Brouwer (Catamarca), Diana Guzmán (La Rioja), y Lito Demuro (Jujuy).

La selección de obras se realizará entre el 3 y el 5 de septiembre, mientras que la inauguración oficial de la muestra tendrá lugar en octubre. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico de la provincia, reforzando la misión del Salón de preservar y proyectar la memoria cultural de Jujuy.

Las inscripciones se realizan de forma online del 19 de junio al 30 de agosto, y el reglamento completo está disponible en: https://cultura.jujuy.gob.ar/

El Salón Provincial de Artes Visuales se consolida como un espacio clave para el encuentro, la experimentación y el impulso de la creación artística en toda la provincia, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo cultural y la visibilización del talento jujeño.