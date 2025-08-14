Trabajo en territorio. Prevención de la violencia de género y promoción de servicios en Santa Clara

La actividad se enmarcó en las Fiestas Patronales de la localidad.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de las actividades en el marco de las Fiestas Patronales de Santa Clara con un stand informativo, acercando a la comunidad herramientas y recursos para la prevención y atención de la violencia de género.

Durante la jornada se difundieron los servicios que brinda el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la localidad, ubicado en Avenida Juan José Castro S/N del Barrio Kirchner, así como de los 19 dispositivos distribuidos en toda la provincia, que trabajan de manera articulada para garantizar acompañamiento, asesoramiento y contención integral.

Estos Centros están integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes analizan cada caso y asisten a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

Además, se recordó a la comunidad que está disponible la línea gratuita, provincial y confidencial 0800 888 4363, activa las 24 horas, todos los días del año, para recibir orientación y asistencia inmediata en casos de violencia de género.

Con esta acción, el Consejo Provincial de Mujeres reafirma su compromiso de estar presente en los territorios, generando espacios de diálogo y acercando información para identificar hechos de violencia por motivos de género y saber donde solicitar la ayuda correspondiente.