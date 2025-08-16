Gran participación en el 6° Encuentro Nacional de Familiares de Personas con Síndrome de Down

Este sábado en instalaciones del NIDO General Belgrano y en el homónimo parque, sitos en Alto Comedero, se desarrollaron talleres temáticos en el marco del encuentro nacional que se celebra en nuestra ciudad

El encuentro reunió a varias instituciones, locales y nacionales, abocadas al abordaje de esta temática y a la contención tanto de las personas con síndrome de down y de sus familiares. La misma tuvo entre sus organizadores a las fundaciones Caminemos Juntos -de San Pedro de Jujuy- y Todos Juntos -de San Salvador de Jujuy-, y constó de una serie de jornadas que se desarrollan en nuestra capital, desde el pasado jueves y que concluirán este martes con una capacitación de funcionarios y personal de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Presente en el encuentro del sábado, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, manifestó, “lograr un encuentro nacional de esta envergadura en nuestra ciudad me parece fundamental, y eso fue posible gracias al trabajo permanente que desarrollan en nuestro medio instituciones como Caminemos Juntos -de San Pedro-, o Todos Juntos -de San Salvador-, que permiten abordar la temática del Síndrome de Down, y en este caso convocar a familias de distintos lugares de la República Argentina a charlar, debatir, a tener relaciones personales que creo son fundamentales en este tipo de jornadas”.

Luego de felicitar a los organizadores, en especial a Patricio Carrillo, presidente de Todos Juntos, el presidente del legislativo municipal destacó que “con todos estos desafíos que se plantean, nosotros hemos dictado una ordenanza que generó la Semana de la Inclusión y la Superación”, y agradeció al intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge por haber puesto a disposición las instalaciones municipales del NIDO y del Parque Belgrano a las que calificó como “aptas para poder desarrollar este tipo de jornadas”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, luego de recorrer el predio y visitar los diferentes talleres en los que se abordaron temáticas tales como educación sexual, derechos, inclusión y vida autónoma, entre otras, manifestó, “desde el Municipio estamos muy agradecidos de haber podido colaborar en este encuentro que tiene que ver con la inclusión, el diálogo y el aprendizaje mutuo, con una cantidad de islas temáticas que abordaron la cuestión de la discapacidad y el Síndrome de Down junto a las familias”.

En este sentido, el funcionario definió, “son espacios de escucha y también de expresión, que es lo que buscamos fomentar desde la Secretaría de Desarrollo Humano, tanto como la autodeterminación de las personas conforme a las posibilidades, capacidades y discapacidades de cada uno”.

Alejandro Cytrynbaum, secretario general de la Asociación de Personas con Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) dijo sobre el encuentro, “es nuestro Sexto Encuentro Nacional de Familiares de Personas con Síndrome de Down; vamos por todo el país contando lo que pueden hacer nuestros hijos, aprendiendo junto a profesionales”, y elogió la especial atención e importancia que los gobiernos provincial y municipal dedican a la discapacidad, “veo muy bien la situación en Jujuy, veo que hay mucho apoyo ya que no hubiera sido posible este encuentro sin ese apoyo; es fundamental que articulen todas juntas las instituciones con los gobiernos para que estas jornadas puedan ser exitosas”.

Patricio Carrillo, presidente de la Asociación Todos Juntos, realizó un positivo balance sobre el desarrollo de las jornadas que se vienen celebrando desde el pasado jueves en nuestra ciudad, “dada la cantidad de inscriptos es una temática que la gente está ávida de conocer; necesitamos estos espacios para contarnos las experiencias de cada uno; fueron muy positivas las jornadas y están transcurriendo de la mejor manera”. Respaldando su aseveración con números, contabilizó, “en el Congreso de Educación Inclusiva del día jueves hubo más de 600 asistentes, entre docentes y otros vinculados a la educación; entre el viernes y hoy, más de 500 inscriptos, y vamos a culminar el día martes con una capacitación para empleados y funcionarios a dictarse en la Municipalidad para la que ya hay más de 300 inscriptos; así que el nivel de incidencia de estos cuatro días nos parece totalmente satisfactorio y muy positivo”.

Finalmente, Alejandra Cruz, presidente de Caminemos Juntos -San Pedro-, reflexionó, “la importancia de dar lugar a las familias, escuchar sus voces y trabajar en función de que las personas con Síndrome de Down tengan vidas más autónomas e independientes, va a depender de estos encuentros donde se comparten experiencias junto a profesionales, entre ellas y entre padres de personas con Síndrome de Down, para reconocer el valor y la calidad y dignidad de vida para ellos”.

El Sexto Encuentro Nacional de Familiares de Personas con Síndrome de Down que se celebra en nuestra ciudad, comenzó el día jueves con un importante Congreso de Educación inclusiva que contó con las destacadas presencias de eminentes profesionales como el profesor Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, y el doctor Eduardo Moreno Vivot, reconocido pediatra especialista en la materia.