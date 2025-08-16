Interior. Sadir inauguró obras para el desarrollo comercial y económico en Libertador

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, en compañía del intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, inauguró obras de mejora integral en el Predio Ferial Municipal de dicha ciudad.

En el lugar, se ejecutaron obras de pavimentación, cordón cuneta, iluminación LED, badenes y alumbrado público, sumado a ello el pavimento de la avenida Malvinas Argentinas.

En este marco, Sadir destacó que “acompañamos a todas las ciudades del interior”, con la determinación de que estas “crezcan y se desarrollen”.

“Afrontamos un gran desafío que demanda el esfuerzo de todos”, comentó para luego reafirmar su compromiso de “seguir garantizando más obras para todos los jujeños”.

En cuanto a las obras inauguradas en Libertador, el mandatario dijo que reflejan “una ciudad que crece constantemente y se desarrolla de manera planificada” y anticipó que “continuaremos junto a los vecinos en la pavimentación de calles circundantes y techado del predio”.

Jayat, a su turno, manifestó que “nuestros feriantes ahora tienen un espacio hermoso para desarrollar sus actividades”, luego de “mucho esfuerzo y años de trabajo”.

Puso en relieve el “respaldo constante del gobernador Sadir” a quien agradeció por “todo lo que hace por la ciudad y los vecinos”.