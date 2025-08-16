Mediante juegos y creatividad el domingo estará presente El Escuchaderito en el Día del Niño

Este domingo 17 de agosto de 9 a 13 horas y en el marco de los Festejos por el Día del Niño, a desarrollarse en el Parque San Martín, se presentará por primera vez “El Escuchaderito Móvil, un espacio de escucha gruраl para niños, niñas у adolescentes quienes podrán expresarse libremente a través de dinámicas lúdicas, espacios para expresarse, usar la creatividad, compartir historias y divertirse.

Es de resaltar que el Escuchadero, considerado como un dispositivo lúdico y de escucha creativa, está inspirado en la experiencia de Medellin Colombia y partir de allí nace El Escuchaderito, pensado especialmente para niños, niñas y adolescentes, mediante este dispositivo móvil como una estrategia que fortalece las competencias socioemocionales desde la promoción de la salud, utilizando el juego y la creatividad como lenguajes universales que unen, motivan y transforman.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó “para el municipio es importante el dialogo y la comunicación y generar herramientas para las personas para poder desarrollarse y prevenir sobre la vulneración de sus derechos, sumado a la óptica de inclusión, de autodeterminación, como línea en el área de desarrollo humano”.

En este sentido recordó “el Escuchadero es un dispositivo lúdico que generó mucho éxito no solo en nuestra ciudad, sino en muchos países de Latinoamérica, por lo que nos dio la posibilidad de llevarlo a la óptica de los niños, niñas y adolescentes, atentos a generar adultos más fuertes, con más herramientas para desarrollar su personalidad”.

Luego la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández manifestó “los participantes que asistan al Escuchaderito el domingo se encontrarán con un espacio seguro y accesible donde podrán expresarse libremente, por eso la propuesta es integral, potencia valores, recursos y capacidades para que cada niño, niña y adolescente pueda afrontar los desafíos emocionales y sociales de su camino, como línea de acción desde la secretaria municipal”.

Luego, Mariana Vargas, referente del Escuchadero, enfatizó que el escuchaderito es un espacio que invita a los niños y niñas y adolescentes a poder expresarse libremente, a poder gestionar y reconocer sus emociones y también a adquirir nuevas competencias en cuanto a la comunicación, empatía y resolución de conflictos. Por este motivo esperamos a la familia el domingo para celebrar ese día a través de un espacio que invita a todos a jugar, a aprender y a sentir.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Srkqgja14wQ