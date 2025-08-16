Prevención. Jujuy intensifica la vacunación de niñas y niños frente al sarampión

El operativo de salud «Te estamos cuidando» estará a disposición en vacunatorios, ferias, centros culturales y espacios públicos.

“Estamos reforzando la vacunación ante el sarampión. Concretamente, nuestros vecinos hermanos de Bolivia están con casi 270 casos confirmados de sarampión y esto es una enfermedad muy contagiosa y que puede ser muy severa, por eso hemos reforzado la vacunación de frontera y casi el 90% de los niños están vacunados”, explicó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid.

Asimismo, remarcó que “con un trabajo de vigilancia epidemiológica constante y con el trabajo que ya realizan nuestros equipos en toda la provincia, sumamos la disponibilidad de la vacunación gratuita en espacios de gran concurrencia como ferias, centros culturales, y espacios públicos mientras seguimos casa por casa para que cada niña y niño de 1 y 5 años cuente con la dosis que necesita para estar protegido ante el sarampión”.

La campaña intensificada de vacunación busca fortalecer la prevención en todo el territorio de la provincia, focalizando en niñas y niños de 1 año y de 5 años que no cuenten con vacuna triple viral según corresponde a su edad, es decir, para iniciar o completar el esquema respectivamente.

Asimismo, para aplicar primera dosis a niñas y niños de 2, 3 o 4 años que aún no hayan iniciado el esquema y colocar la segunda dosis a todos los niños nacidos en el transcurso de 2020 aunque no hayan cumplido los 5 años.

Sin casos de sarampión a la fecha en Jujuy, es clave reiterar a la población que esta patología que puede causar severas complicaciones, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía e inflamación del cerebro, pudiendo ser fatal, se previene con el esquema de vacuna triple viral, que también protege frente a paperas y rubeola, es gratuito y está incluido en el Calendario Nacional de Vacunación.

Sábado 16 de agosto

Alto Comedero – San Salvador de Jujuy – 9 a 17 horas

• Hospital Snopek

• Feria Tonino

• Centro Cultural Jorge Cafrune

• CAPS Eva Perón

• Centro Cultural Tupac Amaru

• Nodo Victoria Cruz

• Feria Copacabana Sector B6

La vacuna triple viral corresponde a:

En tanto:

Si bien Jujuy permanece libre de sarampión desde 1997, los equipos sanitarios realizan el trabajo de vigilancia permanente de la enfermedad, reforzando las acciones ante la actual situación epidemiológica regional.

La presencia de fiebre de 38 grados o más y de exantema, es decir, erupciones en la piel, independientemente de la edad y del estado de vacunación de la persona determinan un cuadro como sospechoso extendiendo la investigación también a la rubéola.

Ante la manifestación de estos síntomas se solicita a la población acudir de inmediato al CAPS u hospital más próximo al domicilio evitando la automedicación.