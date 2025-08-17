Turismo. El finde XXL de agosto muestra indicadores que mantienen el crecimiento turístico

Este fin de semana largo generó un impacto económico de $2.845 millones con más de 15.200 turistas que visitaron la provincia y una ocupación hotelera del 69,6% entre el 15 y 17 de agosto.

En cuanto a la oferta de alojamiento, Jujuy cuenta con 417 establecimientos que brindan un total de 12.347 plazas. Durante el período analizado, se registraron 28.652 pernoctaciones, distribuidas en 17.191 en emprendimientos empadronados y 11.461 en no empadronados, con una estadía promedio de 1,89 noches por turista.

El gasto diario por persona se ubicó en $99.054, lo que evidencia el poder adquisitivo de los visitantes y la capacidad de la provincia para ofrecer experiencias turísticas de calidad que justifican esta inversión por parte de los turistas.

El análisis regional muestra que la Región Valles lideró las preferencias con un 75,7% de ocupación, seguida por la Región Quebrada con 70,9%. La Región Puna registró 54,3% y la Región Yungas alcanzó el 52,8%, demostrando que todas las zonas turísticas de la provincia tuvieron una participación significativa en este fin de semana largo.

Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, destacó los resultados obtenidos, «estos números reflejan el esfuerzo conjunto que venimos realizando para posicionar a Jujuy como un destino turístico de primer nivel. El impacto económico de casi 2.850 millones de pesos en solo tres días demuestra la importancia estratégica del turismo para nuestra economía provincial. Estamos muy satisfechos con la respuesta de los visitantes y el nivel de ocupación alcanzado, que supera nuestras expectativas y confirma que Jujuy sigue consolidándose como una opción preferida para el turismo nacional.»

Los resultados del fin de semana largo de agosto consolidan la tendencia positiva del sector turístico jujeño y auguran un buen cierre de la temporada invernal, con perspectivas favorables de cara a los próximos feriados y la temporada alta de verano.