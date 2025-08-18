DPRH. Hídricos avanza en obras clave en el río Huasamayo, en Tilcara

Las obras de Recursos Hídricos son de protección; contemplan el encauzamiento y limpieza del lecho, y la adecuación de caminos de acceso a zonas pobladas.

En el marco del Plan Hídrico Provincial, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), despliega una intervención integral en el río Huasamayo, en Tilcara, para reducir riesgos hídricos y optimizar la infraestructura vial y ambiental de la zona.

Las tareas en ejecución implican: encauzamiento, limpieza del lecho y de las márgenes, además de la adecuación del camino adyacente. Estas intervenciones posibilitarán un mejor escurrimiento de las aguas durante la temporada de lluvias; a su vez, disminuirán de manera significativa la probabilidad de desbordes e inundaciones.

Las obras también sumarán a mejorar la conectividad local para un acceso seguro a sectores rurales y urbanos cercanos, con una circulación más eficiente.

Al presente, los trabajos en plena ejecución, forman parte de la primera etapa de un plan integral que prevé avanzar progresivamente sobre distintos puntos críticos de la zona.

Con esta intervención, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la protección de las poblaciones, la producción, el cuidado del ambiente y la planificación de soluciones sostenibles ante los desafíos hídricos del territorio.