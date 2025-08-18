Noticias de Jujuy

El Carmen. Sadir visitó el convocante Festival Provincial del Buñuelo

Sadir visitó el convocante Festival Provincial del Buñuelo

El gobernador Carlos Sadir participó de la novena edición del Festival Provincial del Buñuelo en El Carmen, un evento que se desarrolló en el emblemático Paseo de los Buñuelos.

El mandatario recorrió los stands de la competencia, degustó una variedad de productos, tanto dulce como salado, y conversó con los emprendedores gastronómicos locales a quienes felicitó por “el esfuerzo diario” y les auguró éxito en sus empresas. Además, le trasmitió todo su apoyo a los organizadores del festival que crece a pasos agigantados cada año.

Durante su visita, Sadir, estuvo acompañado por el intendente de El Carmen, Víctor Hugo Gonzales, además de funcionarios y legisladores municipales.

Con una gran convocatoria, el festival ofreció entrada libre y propuestas musicales para toda la familia. El público pudo disfrutar de buñuelos en todas sus versiones, desde los tradicionales dulces hasta innovadoras opciones saladas, preparados por familias, instituciones y emprendedores que mantienen vivas las recetas tradicionales.

El evento, que ha crecido en popularidad gracias a su ambiente festivo y la diversidad de sabores, contó con espectáculos artísticos y actividades recreativas, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

