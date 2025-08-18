El gobernador entregó reconocimiento a Pymes jujeñas

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, encabezaron el acto de entrega de certificados de sello distintivo Origen Jujuy Energía Viva a 21 empresas de diversos rubros. El mandatario destacó que es necesario “el compromiso de seguir trabajando todos juntos”.

Sadir felicitó a los galardonados, ya que “este sello significa un premio al esfuerzo de empresarios, de emprendedores, que, en este país, en este tiempo y en tantos tiempos para atrás, es muy difícil ser empresario, ser emprendedor, dedicarse a la actividad privada, es tremendo”.

Resaltó que los productos “son embajadores jujeños en distintas partes del país y del mundo. Así que quiero felicitarlos, quiero agradecerles en nombre de la provincia porque en realidad, el esfuerzo de ustedes todos los días es generar riqueza para la provincia, es generar puestos de trabajo, es generar productos que nos hacen quedar muy bien en distintas partes del país y del mundo”.

Asimismo, ponderó que “el compromiso es este, seguir trabajando todos juntos. Obviamente, el gobierno provincial haciendo lo imposible por poner herramientas, por brindar oportunidades, por abrir canales para que ustedes puedan trabajar en tranquilidad, en paz, mostrando sus productos y obviamente generando esto, generando riqueza para nuestra provincia y puestos de trabajo que son tan importantes”.

Sadir, por último, hizo hincapié que están abiertos “a que nos planteen inquietudes, soluciones, propuestas para seguir mejorando y seguir haciendo un Jujuy más grande como el que todos merecemos.»

Abud Robles, por su parte, dijo que “este sello distintivo nos está mostrando y marca el esfuerzo que hacen las empresas justamente por levantar la vara, por ser mejores, por cumplir con determinados estándares”.

Remarcó que “existe un mercado exigente que nos hace crecer. Si el consumidor es exigente, hace crecer a las empresas, y creo que es importante. Y si somos exigentes con el sello de origen, eso también hace crecer a las empresas también. Y si las empresas crecen, se encuentran en condiciones de competir en este mundo global y de tener un alto estándar de productividad que es lo que exige este gobierno”.

Además, afirmó que “para nosotros el principal objetivo, es que el sector privado, a través de las pymes, crezca, porque son los que crean el valor realmente y son los que crean el empleo, que es lo más importante en nuestro gobierno”.

En tanto, la representante de ECO Hotel Purmamarca, Lucy Vilte, manifestó que «es un orgullo para mí participar hoy de esta distinción. Si bien nuestra empresa viene trabajando hace muchos años, certificando, extendiéndose en distintos estándares, para nosotros hoy recibir, como embajadores de Jujuy, esta distinción es muy importante porque nos convierte justamente en embajadores de nuestra identidad, del cuidado de nuestro patrimonio, de la sostenibilidad”.

“También garantiza a los consumidores y a nuestros futuros clientes, calidad, autenticidad. El sello Jujuy, energía viva, es eso”, indicó Vilte.

Por último, puso de relieve que “es nuestro compromiso seguir trabajando en estas premisas, que no solamente apuntan a un desarrollo económico o a escalar económicamente como empresas, sino que apostar a la sostenibilidad, a aportar a la economía local. Porque todos sabemos que las pymes son las que mueven un país, son las que nos hacen crecer como sociedad, como país, como provincia”.

Algunas de las empresas que recibieron los respectivos certificados fueron, Allpaqa alfajores, PLH Leyenda, Cosas Bonitas, Bodega Artesanal Toroyoc, Argamonte Cueros, Lina Home Deco, Luna de Colores, Atahualpa DC Maderas, Villa Luna Deco, Osso Juguetes de diseño, entre otras.

Participaron además del acto, el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; la directora de la Agencia de Comercialización, Constanza Leonarduzzi; y el diputado provincial Adriano Morone, entre otros funcionarios de la cartera productiva.