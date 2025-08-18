Personal de CDI municipal participó de la capacitación sobre “Límites un enfoque integrador

En las instalaciones del Colegio de Ingenieros se llevó a cabo un enriquecedor taller denominado “Límites” un enfoque integrador; destinado al personal de los Centros de Desarrollo Infantil municipales, que recibió orientación y diferentes herramientas teóricas y prácticas para abordar la temática de los límites en la primera infancia, entendidos como normas y reglas, partes fundamentales en el desarrollo emocional de los niños.

Con mayor precisión, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó su agradecimiento al Colegio de Ingenieros por la predisposición y colaboración al ceder sus instalaciones, permitiendo el desarrollo de este tipo de actividades, “puesto que son tas jornadas dirigidas al público en general, pero especialmente a los docentes, auxiliares y al personal que se desempeña en los CDI, quienes cumplen un rol fundamental en la formación y el cuidado de los más pequeños”, sostuvo.

En este contexto, amplió además “se trata del personal encargado de la atención de niños, niñas y adolescentes, tanto del ámbito municipal como de otras instituciones públicas o privadas y desde el municipio el objetivo es brindarles una valiosa caja de herramientas que les permita desempeñar su labor de manera más eficiente, fortalecer valores, habilidades y otros recursos fundamentales para acompañar de forma integral el desarrollo de los niños”.

Luego, Laura Virginia Rojas, referente del programa “Criar, Aprender y Cuidar” del CEMDIC (Centro Municipal de Desarrollo Integral Comunitario), explicó que la capacitación se centró en la temática de los límites, abordada desde un enfoque integrador, y explicó “la propuesta se desarrolla a lo largo de tres encuentros, cada uno con un eje específico, pero manteniendo la misma línea conceptual”. En esta ocasión, se trabajó sobre habilidades sociales y comunicación efectiva, herramientas fundamentales para fortalecer vínculos y acompañar el desarrollo infantil de manera saludable”, enfatizó.

Finalmente añadió la profesional, “el objetivo es propiciar estos espacios de formación y de intercambio de conocimiento con los docentes y auxiliares a los efectos de brindarles las herramientas necesarias para formación integral de los niños en cuanto a su autoestima, a su independencia, al conocimiento sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, es decir, el saber poner límites”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/eAJ9jX9L-Pc