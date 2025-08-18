Prevención. Recomendaciones médicas ante incendios y fuertes vientos

Es clave tener en cuenta estas medidas para proteger la salud frente a la alerta vigente en la provincia.

En el marco de la alerta temprana por incendios forestales emitida en la provincia, el Ministerio de Salud informa a la comunidad una serie de recomendaciones médicas preventivas destinadas a proteger la salud, en especial de los grupos vulnerables.

Para niños, niñas y adolescentes, se recomienda mantenerlos dentro del hogar con puertas y ventanas cerradas para no exponerlos al humo y cenizas, evitar actividades físicas al aire libre durante los periodos críticos de viento, reforzar la hidratación y, en caso de contacto con humo o polvo, enjuagar ojos y cara con agua limpia. Quienes tengan antecedentes de asma deben usar inhaladores preventivos y contar con la medicación de rescate.

En el caso de personas adultas mayores, se insiste en controlar enfermedades crónicas como EPOC, hipertensión o diabetes, asegurar la toma de la medicación y permanecer en espacios cerrados y ventilados con paños húmedos en puertas o ventanas, en caso de que haya humo. Ante dificultad respiratoria, mareos, dolor de pecho o descompensación, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Las embarazadas deben extremar los cuidados, permanecer en ambientes seguros, mantenerse hidratadas y consultar rápidamente si presentan falta de aire, mareos u otros síntomas.

A la comunidad en general, se aconseja no utilizar fuego en zonas de riesgo, proteger ojos y vías respiratorias con lentes y barbijo, retirar materiales inflamables de los alrededores de la vivienda y asegurar objetos que puedan volarse con el viento. Asimismo, se recomienda prestar atención a síntomas como tos persistente, irritación ocular, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Ante cualquier urgencia, la población debe comunicarse con el SAME al 107, disponible las 24 horas o concurrir al centro de salud, Nodo u hospital más cercano al domicilio.