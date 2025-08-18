Noticias de Jujuy

Prevención. Recomendaciones médicas ante incendios y fuertes vientos

Jujuy
Recomendaciones médicas ante incendios y fuertes vientos

Es clave tener en cuenta estas medidas para proteger la salud frente a la alerta vigente en la provincia.

En el marco de la alerta temprana por incendios forestales emitida en la provincia, el Ministerio de Salud informa a la comunidad una serie de recomendaciones médicas preventivas destinadas a proteger la salud, en especial de los grupos vulnerables.

Para niños, niñas y adolescentes, se recomienda mantenerlos dentro del hogar con puertas y ventanas cerradas para no exponerlos al humo y cenizas, evitar actividades físicas al aire libre durante los periodos críticos de viento, reforzar la hidratación y, en caso de contacto con humo o polvo, enjuagar ojos y cara con agua limpia. Quienes tengan antecedentes de asma deben usar inhaladores preventivos y contar con la medicación de rescate.

En el caso de personas adultas mayores, se insiste en controlar enfermedades crónicas como EPOC, hipertensión o diabetes, asegurar la toma de la medicación y permanecer en espacios cerrados y ventilados con paños húmedos en puertas o ventanas, en caso de que haya humo. Ante dificultad respiratoria, mareos, dolor de pecho o descompensación, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Las embarazadas deben extremar los cuidados, permanecer en ambientes seguros, mantenerse hidratadas y consultar rápidamente si presentan falta de aire, mareos u otros síntomas.

A la comunidad en general, se aconseja no utilizar fuego en zonas de riesgo, proteger ojos y vías respiratorias con lentes y barbijo, retirar materiales inflamables de los alrededores de la vivienda y asegurar objetos que puedan volarse con el viento. Asimismo, se recomienda prestar atención a síntomas como tos persistente, irritación ocular, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Ante cualquier urgencia, la población debe comunicarse con el SAME al 107, disponible las 24 horas o concurrir al centro de salud, Nodo u hospital más cercano al domicilio.

También podría interesarte
Jujuy

Operativos de tránsito por las celebraciones del 213° aniversario del Éxodo Jujeño

Jujuy

Se realizó control integral de la salud en alumnos del nivel primario de la Escuela…

Jujuy

Personal de CDI municipal participó de la capacitación sobre “Límites un enfoque…

Jujuy

Quedó habilitada la obra de pavimentación de Avenida Hipólito Yrigoyen

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.