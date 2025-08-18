Promoción y prevención. Pautas para evitar el Síndrome Urémico Hemolítico

Esta enfermedad grave y contagiosa, afecta en especial a niñas y niños menores de 5 años y puede ser mortal.

A través de la Superior Unidad Bromatológica (SUNIBROM), el Ministerio de Salud de Jujuy, recordó a la población que cada 19 de agosto es el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con bacterias, la más predominante Escherichia coli, que afecta especialmente a niñas y niños menores de 5 años y que puede ser mortal.

Esta enfermedad produce diarrea con o sin sangre; vómitos; palidez, irritabilidad e incluso convulsiones. También puede ocasionar anemia e insuficiencia renal, es decir, daño en los riñones, manifestada en principio, en la disminución de la cantidad de orina y tras agudizarse, puede provocar la muerte.

Ante estas manifestaciones, es fundamental acudir de forma inmediata a la consulta en el CAPS u hospital más cercano al domicilio.