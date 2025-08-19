Cultura. Inocencio «Paco» Garzón será homenajeado en el ciclo “Maestros y Discípulos“

El reconocido artista recibirá un tributo el miércoles 20 de agosto a las 20:30 en el Centro Cultural C.A.J.A, en el marco del programa provincial que promueve el intercambio de saberes entre referentes culturales y la comunidad.

El programa Maestros y Discípulos 2025, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, continúa su recorrido con un homenaje a Inocencio “Paco” Garzón, figura clave de las artes visuales en Jujuy. La cita será el miércoles 20 de agosto, a las 20:30, en el Centro Cultural C.A.J.A (Alvear 534, San Salvador de Jujuy), con entrada libre y gratuita para todo público.

La propuesta no solo busca reconocer la trayectoria de Garzón en el campo de las artes visuales y la curaduría, sino también generar un espacio de diálogo con la comunidad. El homenaje incluirá una muestra de su obra y un intercambio reflexivo donde el artista compartirá experiencias de vida, su mirada sobre la creación y la importancia de transmitir el oficio a nuevas generaciones.

Cabe destacar que este ciclo ya tuvo como protagonista al ceramista Oscar Mendoza, quien reflexionó sobre los inicios de su oficio, la proyección hacia el público juvenil y los desafíos actuales del arte. Con esa misma impronta, el reconocimiento a Garzón reafirma el objetivo central del programa: visibilizar a los grandes maestros de la cultura jujeña y propiciar encuentros que fortalezcan la identidad artística de la provincia.