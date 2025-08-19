El Municipio llega a Campo Verde con una jornada de atención integral

En el marco del programa “La Muni Junto a Vos”, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará una jornada de servicios integrales para los vecinos del barrio Campo Verde. La actividad tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, de 9:00 a 12:30 hs, en la cancha La Olla (Avenida Costanera y Calle 70).

Durante la jornada se ofrecerán trámites gratuitos, controles de salud, atención a distintos grupos de la comunidad, asesoramiento legal, y orientación sobre servicios municipales, todo en un mismo lugar.

Desde el municipio invitan a los vecinos a acercarse y aprovechar este espacio de acompañamiento territorial pensado para facilitar el acceso a derechos, promover el bienestar comunitario y acercar el Estado a los barrios.