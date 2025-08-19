La Comisión de Asuntos Sociales recibió a referentes del Círculo de Médicos Veterinarios

En el salón Manuel Padilla, la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura recibió a las autoridades del Círculo de Médicos Veterinarios, encabezadas por su presidente, Fabián Oropeza, quienes presentaron sus aportes al proyecto de ley sobre Guardias Veterinarias Obligatorias, proyecto de ley presentado por el legislador Luciano Angelini.

Participaron también los profesionales René Rafael Cáceres, Martín Canedi, Ariel Samuel Lozano y Elizabeth Soliz.

Al finalizar el encuentro, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Malena Amerise, destacó la importancia de la visita: Fue un encuentro muy enriquecedor. Lo valioso es poder articular los proyectos que llegan a la Legislatura con el fin de sancionar leyes que sean aplicables, señaló.

La legisladora subrayó que la reunión permitió no solo avanzar en el análisis del proyecto, sino también abrir nuevas líneas de trabajo: Nos quedamos con muchas inquietudes y con muchas cosas para seguir trabajando en conjunto. Siempre estamos comprometidos con intervenir de manera acertada en cada una de las acciones que se desarrollen en la Legislatura de la provincia de Jujuy.

Por su parte, Fabián Oropeza agradeció la convocatoria y valoró la apertura para que el sector realice su aporte: Fuimos muy bien recibidos y celebramos este tipo de instancias porque nos enriquecen y permiten debatir un tema que consideramos de gran necesidad para la comunidad.

El referente veterinario aclaró que, si bien acompañan la iniciativa, plantearon que actualmente existen limitaciones para su aplicación de manera inmediata, dado que la mayoría de los profesionales enfrenta dificultades edilicias, de equipamiento y de seguridad, aspectos fundamentales para brindar este tipo de servicio.

Oropeza consideró que es una necesidad de la comunidad, es un reclamo constante que tenemos. Nosotros como médicos veterinarios brindamos de alguna manera guardias pasivas o tratamos de tratar de cubrir este tipo de demanda de la sociedad. Sabemos que es una necesidad el tema de poder tener una guardia permanente, indicó.

En esa misma línea sostuvo que el sector está dispuesto a trabajar en conjunto para mejorar el proyecto de ley y planteó como alternativa la creación de un hospital veterinario público o, un espacio adecuado para garantizar la atención.

Finalmente, el dirigente señaló que quedaron en seguir participando a medida que el proyecto avance en la Comisión y aportar propuestas que lo fortalezcan, para beneficio tanto de los veterinarios en su labor como de la comunidad en general.

Tanto para dar respuesta al médico veterinario en su actividad laboral como a la sociedad en general, quedamos justamente en eso, en poder profundizar y hacer un proyecto mejor, concluyó.