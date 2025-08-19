La Legislatura impulsa el tratamiento del Consejo de la Magistratura

En una reunión llevada a cabo en el salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura, la comisión de Asuntos Institucionales, presidida por la diputada Gisel Bravo, avanzó en el tratamiento del proyecto del Consejo de la Magistratura.

Este proyecto que tomó estado parlamentario hace algunas semanas, prevé la creación de un organismo que ya tiene rango constitucional y que va a venir a dotar de mayor excelencia y transparencia el proceso de selección de los jueces y defensores de los ministerios públicos, señaló la titular de la comisión. Y agregó que este proyecto ya viene trabajado desde el Tribunal Evaluador, en donde participaron todos los estamentos pero la idea es que desde esta comisión podamos seguir trabajándolo, viendo cada detalle por si hay que modificar algún artículo , y tener la mejor ley que sancione este organismo, expresó firmemente Bravo.

La legisladora precisó que el proyecto no solo trata del proceso de selección de jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa sino también tiene que ver con el régimen disciplinario del Poder Judicial, fundamentalmente de los jueces a través del jury de enjuiciamiento. Y resaltó que este organismo va a venir a revolucionar el funcionamiento de la justicia en pos de más beneficios, mayor celeridad y más excelencia de todos quienes imparten justicia.

Bravo anticipó que se tiene previsto la presencia de profesionales que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura que puedan realizarnos sus aportes, y abrir a la comunidad para que sepan de qué

Se tratan estos dos proyectos: el Consejo de la Magistratura y el Juicio por Jurados, que seguimos trabajándolo, y de esa forma poder socializar el proyecto y tener la mejor ley, reiteró finalmente Gisel Bravo.