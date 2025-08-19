Se realizó la primera Mesa Interinstitucional Local en Alto Comedero

En el NIDO Parque General Belgrano de Alto Comedero se concretó la primera Mesa Interinstitucional Local (MIL), un espacio de articulación convocado en el marco del proceso participativo para la elaboración del Plan Estratégico Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026–2028 (PEVGD).

La actividad fue organizada por el Consejo Provincial de la Mujer, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, junto al municipio de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, y reunió a referentes de más de veinte instituciones con el objetivo de construir diagnósticos y propuestas concretas para fortalecer el abordaje territorial de la problemática en Alto Comedero.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, agradeció la presencia del Gobierno de la Provincia a través del Consejo de la Mujer, destacando que “venimos trabajando hace ya tiempo en el municipio en la creación de redes interinstitucionales, donde la presencia del gobierno provincial es fundamental. Sería muy bueno también contar con el acompañamiento del gobierno nacional, porque tenemos un flagelo muy importante para atacar: la violencia hacia las mujeres, una problemática permanente en la sociedad de la cual no escapa Jujuy”.

Asimismo, subrayó el rol del municipio y la importancia del trabajo en conjunto: “Contamos con equipos municipales preparados y profesionalizados que ponen todo su empeño en brindar estos servicios esenciales. Esta red interinstitucional nos permitirá, junto al Consejo de la Mujer, el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, la Legislatura y el Concejo Deliberante, dar pasos firmes y afianzados en la lucha contra la violencia de género”.

Por su parte, Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, destacó la importancia del espacio y la convocatoria: “Estamos trabajando en lo que es el programa provincial 2026–2028, aprobado por el consejo asesor ad honorem que conforma la Ley 6.388. Este es un trabajo participativo, en el territorio, escuchando las problemáticas y reconociendo las fortalezas y debilidades de cada lugar. La provincia sostiene los ejes de atención, prevención, promoción y autonomía económica, y el municipio de San Salvador fue pionero en estas políticas desde 1995, por lo que tiene un enorme valor poder continuar con esta articulación”.

Las Mesas Interinstitucionales Locales (MIL) son instancias de diálogo y construcción colectiva que se desarrollarán en los seis distritos de la ciudad: Centro, Sur, Norte, Este, Oeste y Alto Comedero. Se estructuran en torno a cuatro ejes: prevención, atención integral, autonomía y derechos, y fortalecimiento institucional local.

Con amplia convocatoria a organismos estatales, organizaciones sociales, referentes comunitarios, sindicatos, sector privado, universidades y ciudadanía en general, las MIL buscan fortalecer la corresponsabilidad en la erradicación de las violencias por motivos de género y diversidad, construyendo un plan que responda a las realidades y necesidades de cada territorio. Los próximos encuentros de las Mesas Interinstitucionales Locales en San Salvador de Jujuy son: