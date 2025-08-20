Articulación. Garantizan atención en Humahuaca a mujeres en situación de violencia

A través de un convenio con la Municipalidad, se fortalecen acciones prevención de la violencia por motivos de género.

La rúbrica del convenio estuvo encabezada por la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto a la Intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, quien reafirmó su compromiso con la construcción de un Jujuy más justo, igualitario y libre de violencias.

Los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género son espacios fundamentales para acompañar a mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Allí se brinda contención, asesoramiento psicológico, asistencia social y acompañamiento jurídico, con un equipo interdisciplinario capacitado para garantizar una respuesta integral y de calidad.

El Centro de Atención de Humahuaca se encuentra ubicado en calle Entre Ríos esquina Buenos Aires, y se constituye en un lugar cercano y accesible para las personas que necesiten apoyo en el territorio.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres destacaron que la articulación con los gobiernos locales fortalece las redes de acompañamiento y asegura que cada comunidad cuente con herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género.

Asimismo, se recordó que cualquier persona de la provincia que atraviese una situación de violencia puede comunicarse con la Línea Gratuita y Confidencial 0800 888 4363, disponible todos los días del año, las 24 horas.