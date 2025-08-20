Capacitación sobre inclusión en el Centro Cultural Éxodo Jujeño en el marco del Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down

En el Centro Cultural Éxodo Jujeño se llevó adelante la capacitación “Municipios que incluyen, modelo social, accesibilidad y políticas públicas en territorio”, organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La jornada estuvo destinada a funcionarios municipales y se desarrolló como parte del Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, que por primera vez tuvo lugar en la provincia.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo articulado durante el fin de semana, “venimos acompañando a distintas instituciones del medio local y de otras provincias que trabajaron con familiares de personas con discapacidad y con síndrome de Down. Desde el municipio buscamos tomar estos aprendizajes y sumarlos a la capacitación de nuestros equipos profesionales y funcionarios, en línea con las ordenanzas vigentes que nos comprometen a formarnos en temáticas como la Ley Micaela, la Ley Lucio, el trato adecuado hacia adultos mayores y, en este caso, la discapacidad bajo la perspectiva de inclusión. Todo esto enmarcado en el concepto de San Salvador de Jujuy como capital de la inclusión”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, subrayó la importancia de brindar herramientas concretas a los agentes municipales, “buscamos que la palabra inclusión se haga verbo en todas las áreas del municipio. Venimos trabajando junto a la Dirección de Asistencia e Inclusión y la Coordinación de Inclusión, fortaleciendo alianzas con organizaciones como la Asociación Todo Juntos, con la comunidad y con ordenanzas que nos respaldan desde hace tres años. Estamos muy contentos por los lazos estratégicos logrados gracias al compromiso de funcionarias como Marisa García y Yessica Gutiérrez”.

En la misma línea, la coordinadora de Inclusión, Yessica Gutiérrez, resaltó la continuidad de las acciones, “esta actividad se suma a otras que venimos impulsando, como Construir es Incluir, destinada a colegios secundarios, con jornadas de concientización y visibilización sobre discapacidad en perspectiva de modelo social. Sabemos que la capacitación es nuestra mayor herramienta para promover la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, respeto y dignidad”.

Finalmente, la coordinadora general de la Asociación Todo Juntos, Camila López Naguil, valoró la capacitación como cierre de un ciclo histórico, “este encuentro nacional comenzó el jueves con un congreso de formación docente junto al Ministerio de Educación, siguió con el encuentro de familias el viernes y sábado, y culmina hoy con esta capacitación para funcionarios públicos sobre modelo social. Entendemos que la inclusión debe ser un sustantivo y un verbo en acción, en corresponsabilidad de toda la comunidad. Acompañamos a docentes, familias y ahora también a los funcionarios, porque todos somos responsables de construir una sociedad más justa”.