El CDI “Mary Ferrín” celebró su tercer aniversario con un emotivo festejo

El Centro de Desarrollo Infantil Mary Ferrín, celebró sus tres años de vida en una jornada emotiva junto a familias, docentes y autoridades municipales y provinciales, con la participación del intendente Raúl “Chuli” Jorge, reafirmando el compromiso del municipio con la educación y el desarrollo integral de la primera infancia.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la labor de los equipos que día a día sostienen el funcionamiento de estos espacios, “como siempre, con un despliegue espectacular de parte de nuestros docentes y auxiliares, brindando el mejor servicio, lo más cálido y afectuoso posible a nuestros niños en esta tarea tan importante de los primeros mil días de vida. Celebramos los tres años de este CDI que lleva el nombre de Mary Ferrín, lo que no es casual, ya que refleja una política pública que comenzó en su gestión como secretaria de Desarrollo Humano y que continúa bajo la conducción del intendente Raúl Jorge. Hoy estamos conteniendo a casi mil niños en la primera infancia a través de los nueve CDI distribuidos en distintos puntos de la ciudad”.

Por su parte, la diputada provincial Mary Ferrín, visiblemente emocionada, subrayó la importancia de estos centros en la construcción de oportunidades para las infancias, “estos espacios que comenzaron como guarderías hoy se han transformado en centros que no solo brindan contención social, sino que también se alinean con la Ley de Educación Nacional. Ahora la educación comienza desde edades más tempranas y es fundamental que los niños adquieran herramientas para un proceso educativo exitoso. Agradezco profundamente al intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge por haber puesto mi nombre a esta institución hace tres años, como reconocimiento a mi trayectoria en la educación. Felicito a todo el personal docente, administrativo y de servicio que hacen posible este trabajo día a día”.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, resaltó la importancia de que el municipio acompañe de manera integral la formación de los niños desde los primeros años, “desde el área de Educación del municipio buscamos garantizar una trayectoria educativa completa, que comienza justamente en los Centros de Desarrollo Infantil. Este CDI número nueve es un símbolo de ese camino y lleva con orgullo el nombre de Mary Ferrín, una mujer que supo marcar una huella en la educación y en el desarrollo humano de nuestra ciudad”.

Amerise también destacó el valor del trabajo de los equipos y la mirada social de la gestión, “honrar la trayectoria de Mary Ferrín significa también reconocer que la educación y la contención en la primera infancia son claves para el futuro de la comunidad. Celebramos junto a las familias y agradecemos profundamente a cada docente, auxiliar y trabajador municipal que sostiene con compromiso estos espacios. Como siempre dice el intendente Raúl Jorge, en cada niño hay un proyecto de vida y nuestro rol es acompañarlo desde el inicio”.

Finalmente, la administradora del CDI, Nahir Said, resaltó el compromiso del equipo educativo y el impacto positivo en la comunidad, “las seños se prepararon con mucha dedicación para este aniversario. Actualmente contamos con una matrícula de 80 niños, a quienes brindamos alimentación, contención y acompañamiento integral. Estamos muy felices de celebrar este nuevo aniversario y de formar parte de esta gran tarea que es cuidar y educar en la primera infancia”.